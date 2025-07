Crollo via Mariti | in carcere ingegnere Melchiorre L’accusa | violato divieto di esercizio della professione

Un drammatico incidente scuote Firenze: l’ingegnere Carlo Melchiorre, coinvolto nel crollo del cantiere Esselunga di via Mariti che ha causato cinque vittime e numerosi feriti, è ora in carcere su ordine della Procura. La sua detenzione, disposta stamattina, mette in luce le gravi accuse di violazione del divieto di esercizio della professione. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e responsabilità nell’edilizia.

Stamattina, 8 luglio 2025, su disposizione della Procura di Firenze, è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di Carlo Melchiorre, ingegnere coinvolto nell'inchiesta sul crollo del cantiere Esselunga di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024 e costato la vita a cinque operai, con il ferimento di altri

CROLLO A FIRENZE CON 5 VITTIME: L'INGEGNERE MELCHIORRE (RDB.ITA) DI ATRI FINISCE IN CARCERE - Va in carcere l'ingegner Carlo Melchiorre, tra gli indagati per il crollo del cantiere del nuovo supermercato Esselunga di Firenze il 16 febbraio 2024, evento che causò cinque morti tra i lav ...

