A Tony Effe scappa la bestemmia sul palco il trapper coi nervi a fior di pelle al Circo Massimo mezzo vuoto – Il video

Tony Effe al Circo Massimo si trasforma in un evento memorabile, ma non per come avrebbe sperato. Tra problemi tecnici, pubblico semi vuoto e una bestemmia scappata in un momento di nervosismo, il concerto si rivela un episodio da ricordare, ma forse non nel modo più positivo. Quel che conta è che, anche nelle difficoltà, l’irriverente artista romano ha lasciato il segno: un episodio che farà discutere a lungo e che aggiunge un capitolo alle sue avventure sul palco.

Una bestemmia sul palco, problemi tecnici e un concerto mezzo vuoto. Doveva essere il grande evento che consacrava Tony Effe, l’approdo tanto atteso al Circo Massimo dopo l’invito ritirato dal sindaco Gualtieri, una grande reunion con il suo passato: la Dark Polo Gang. Ma il concerto di Tony non è stato nulla di tutto questo, anzi, più di tutto a fare notizia è stata la bestemmia scappata al cantante romano a seguito di un problema tecnico. Tony Effe recidivo al Circo Massimo. Bestemmia davanti alla figlia che è nel grembo di Giulia De Lellis ma soprattutto davanti a Christian De Sica. #tonyeffe #circomassimo pic. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tony - effe - bestemmia - palco

Tony Effe, partito il tour estivo, attesa per la data al Circo Massimo - Preparati all’estate più scatenata con Tony Effe, protagonista del Summer Tour 2025! Dopo il kickoff al Kozel Carroponte di Milano, il rapper si appresta a conquistare i palchi dei festival più prestigiosi, incluso il tanto atteso concerto al Circo Massimo.

Il Papa quando ha sentito Tony Effe (Sdrammatizziamo) Vai su X

"Oh mi dovete alzare questo ca**o di microfono. Non so se parlo italiano o calabrese, non lo so" Queste sono solo alcune delle esclamazione del rapper, ma dopo sono volati insulti e bestemmie. Tony Effe perde le staffe, e la clip ha fatto rapidamente il giro de Vai su Facebook

Tony Effe bestemmia al Circo Massimo e poi si pente: Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto; A Tony Effe scappa la bestemmia sul palco, il trapper coi nervi a fior di pelle al Circo Massimo mezzo vuoto - Il video; Tony Effe bestemmia sul palco e se la prende con i tecnici: il video diventa virale ma è del 2023.

Tony Effe bestemmia al Circo Massimo e poi si pente: “Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto” - Tra i tanti momenti del concerto di Tony Effe al Circo Massimo di Roma, c'è stato anche una bestemmia durante l'esibizione con Sportswear con gli altri ... Da fanpage.it

Tony Effe si arrabbia e bestemmia durante il concerto al Circo Massimo (VIDEO) - Il noto rapper infatti poi si è lasciato sfuggire una bestemmia mentre si esibiva sul palco. novella2000.it scrive