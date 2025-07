Madrid perde su Eurogruppo e Pnrr

Madrid subisce un duro colpo nell’Eurogruppo e sul fronte PNRR, mentre il ministro Carlos Cuerpo si ritira dalla corsa alla presidenza senza ottenere voti, lasciando il campo a Paschal Donohoe. La Commissione europea taglia i fondi alla Spagna, accusandola di non aver ridotto i contratti precari. Un quadro che apre nuovi scenari politici ed economici per il paese. Scopriamo insieme cosa significa tutto ciò per il futuro della Spagna.

In assenza di voti, il ministro Carlos Cuerpo si ritira dalla corsa per la presidenza: confermato Paschal Donohoe. E la Commissione taglia i fondi alla Spagna: «Non ha ridotto i precari». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Madrid perde su Eurogruppo e Pnrr

In questa notizia si parla di: madrid - perde - eurogruppo - pnrr

Il Real Madrid non perde tempo, tre colpi per Xabi Alonso per il Mondiale per club: c'è anche Theo Hernandez? - (?? Campo content non trovato)

Madrid perde su Eurogruppo e Pnrr.

Il Pnrr perde pezzi, a rischio i nuovi asili nido - la Repubblica - Il Pnrr perde pezzi, a rischio i nuovi asili nido di Giuseppe Colombo. Lo riporta repubblica.it

Pnrr, Giani: forte preoccupazione, Toscana perde 900 milioni - Martedì, 1 agosto 2023 Home > aiTv > Pnrr, Giani: forte preoccupazione, Toscana perde 900 milioni Firenze, 1 ago. Si legge su affaritaliani.it