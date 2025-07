I gatti non sono gli unici a fare le fusa | quali altri felini le fanno e perché

Se pensavate che le fusa fossero un'esclusiva dei gatti domestici, preparatevi a scoprire un mondo sorprendente! Diverse specie di felini, dai più piccoli ai più imponenti, condividono questa affascinante capacità, un segno di comunicazione, serenità e salute. Ma perché proprio queste creature emettono questo suono unico? Continua a leggere per svelare i misteri di uno dei linguaggi più dolci del regno animale.

I gatti di casa non sono gli unici felini in grado di fare le fusa. Ci riescono anche le altre specie della stessa sottofamiglia, come le linci, il puma e il ghepardo, ma anche un unico rappresentate dei panterini, l'altra sottofamiglia che raggruppa leone, tigre e altri grandi predatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it