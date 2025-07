Napoli mega offerta per Darwin Nunez | Manna non molla Dettagli da capogiro

offerta del Napoli per Darwin Nunez sta facendo parlare il calcio europeo: un investimento da capogiro che dimostra quanto il club sia deciso a rinforzare il reparto offensivo. Con questa mossa, il Napoli manda un messaggio chiaro alle concorrenti, puntando dritto alla stellina del Liverpool. La trattativa è in fermento e tutto lascia presagire che potremmo assistere a una vera rivoluzione nel mercato estivo. Restate sintonizzati, perché il futuro partenopeo potrebbe riscrivere le regole del calciomercato!

Il Napoli fa sul serio e lancia un segnale potentissimo a tutta Europa. La caccia al grande centravanti da affiancare a Lukaku ha un nome e un cognome: Darwin Nunez. Secondo le ultime indiscrezioni, il Direttore Sportivo Giovanni Manna non solo non molla la presa sull'attaccante del Liverpool, ma avrebbe già messo sul piatto una mega offerta con dettagli economici da capogiro, studiata per convincere sia il club inglese che il giocatore. La mega offerta che fa tremare Liverpool. I dettagli dell'operazione sono da capogiro. Secondo quanto emerso, Manna ha strutturato la proposta in modo preciso: 50 milioni di base fissa più 5 di bonus al Liverpool, con l'aggiunta di circa 6 milioni netti di stipendio al giocatore per cinque anni.

