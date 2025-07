Tragedia a Orio al Serio l’esperto | Molto strano che le misure di sicurezza siano state aggirate

Un incidente inquietante scuote l'aeroporto di Orio al Serio: come è stato possibile che qualcuno sia riuscito ad aggirare le rigide misure di sicurezza e gettarsi davanti ai motori di un aereo? La domanda che rimbalza tra esperti e cittadini apre uno squarcio sulla vulnerabilità dei sistemi di protezione. Gregory Alegi, tra i massimi esperti di aviazione, solleva il sospetto che ci siano falle ancora non colmate nel protocollo di sicurezza, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bergamo, 8 luglio 2025 – Sull' incidente all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, "mi sembra molto strano che, con le misure di sicurezza che ci sono oggi, una persona possa arrivare a buttarsi davanti ai motori di un aereo. Insomma è alquanto improbabile che una persona, che non sia un addetto ai lavori o un passeggero, possa aggirare la sicurezza". A dirlo all'Adnkronos è il professo r Gregory Aleg i, tra i massimi esperti di aviazione, commentando la morte di un uomo risucchiato dal motore di un aereo che si trovava in fase di rullaggio. "Oggi i motori degli aerei civili, hanno delle prese d'aria enormi; li chiamiamo turboventola, proprio perché davanti hanno una enorme ventola senza protezioni.

