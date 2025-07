Si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Il giudice impone l’affido condiviso | come potranno indossarli

Dopo mesi di tensioni, si chiude finalmente lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Tribunale di Roma ha deciso l’affido condiviso degli orologi, garantendo a entrambi gli ex coniugi la possibilità di indossarli a turno. Una soluzione che mette fine alla controversia, dimostrando come anche i dettagli più preziosi possano essere condivisi con equilibrio e rispetto. La vicenda si conclude così, lasciando spazio a un nuovo capitolo di serenità.

Il Tribunale civile di Roma ha messo fine alla disputa sui quattro orologi Rolex oggetto di contesa tra la showgirl Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti, stabilendo il cosiddetto « affido condiviso ». I Daytona resteranno dunque a disposizione di entrambi gli ex coniugi, che potranno utilizzarli a turno secondo modalità da concordare. La decisione conferma quanto già stabilito in via provvisoria nel 2023 e riguarda uno dei tanti capitoli, tra i più discussi, nella causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Come è iniziata la guerra dei Rolex. 🔗 Leggi su Open.online

Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi andranno in "affido condiviso": gli orologi, del valore di circa 80.000 euro, dovranno essere usati a turno.

