Saipem e l’Università Luiss insieme per ricerca e formazione sul futuro dell' energia

Saipem e l’Università Luiss Guido Carli uniscono le forze per plasmare il futuro dell’energia attraverso un accordo triennale dedicato a ricerca, formazione e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Un’iniziativa strategica annunciata a Roma, che punta a creare sinergie innovative e opportunità concrete per le nuove generazioni. Questo partenariato rappresenta un passo fondamentale verso un domani più sostenibile e all’avanguardia.

Saipem e l'Università Luiss Guido Carli hanno siglato un accordo di collaborazione triennale per promuovere iniziative congiunte nei campi della ricerca, della formazione e dell'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. L'accordo è stato annunciato a Roma, presso il campus Luiss di viale Pola, in occasione di un incontro tra il Rettore dell'Ateneo, Paolo Boccardelli, il Presidente di Saipem, Elisabetta Serafin e Massimiliano Branchi, Chief People, HSEQ and Sustainability Officer di Saipem.

