Simeone e Bardelli | Il Maradona non rischia per Euro 2032 Pacchetto Champions? Deciderà il Napoli

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Trasporti, ha rassicurato i tifosi e gli abitanti sulla sicurezza dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, ha sottolineato che il Maradona non rischia e che si troverà il giusto equilibrio con il Napoli e le esigenze della città . La priorità ora è avviare i lavori di ristrutturazione, tra progetti ambiziosi e investimenti strategici.

Comune di Napoli, il consigliere a Stile TV: “ Il Maradona non rischia per Euro 2032, troveremo il giusto equilibrio anche col Napoli”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici. “Terzo anello? Adesso bisogna partire con i lavori di ristrutturazione dello stadio, l’Amministrazione Comunale vuole sistemarlo per garantire circa 10mila posti in piĂą. Oggi sono iniziati anche i lavori sulla linea 6 a Fuorigrotta, avremo restrizioni veicolari per poter garantire un servizio piĂą efficace quando gioca il Napoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Simeone e Bardelli: Il Maradona non rischia per Euro 2032. Pacchetto Champions? DeciderĂ il Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - simeone - maradona - rischia

Calciomercato Genoa, Simeone profilo perfetto per sostituire Pinamonti? Il piano dei rossoblu con il Napoli - Il Genoa è pronto a scatenare il calciomercato per trovare l'erede di Andrea Pinamonti. Con il pressing su Giovanni Simeone, i rossoblù sembrano avere in mente un piano strategico proprio con il Napoli.

Ricordi da Italia 90. 3 luglio 1990: l’Argentina batte l’Italia nella semifinale dei Mondiali a Napoli. Il commento di Diego Armando Maradona intervistato a caldo da Gianni Minà mentre indossa la maglia scambiata in campo con Roberto Baggio. E poi l’amarezz Vai su Facebook

COMUNE DI NAPOLI - Simeone: Il Maradona non rischia per Euro 2032, troveremo il giusto equilibrio anche col Napoli, puntiamo ai 70mila spettatori dopo i lavori di ristrutturazione; Cons. Simeone: “Stamattina c’è stata una verifica del Maradona a seguito del terremoto. Rischi per Napoli-Milan? Lo escludo”; Osimhen & Simeone il Maradona canta: il Napoli vola a più 13.

COMUNE DI NAPOLI - Il cons. Simeone: "Siamo ai dettagli per il Maradona ad Euro 2032, lavoriamo all’ampliamento della capienza dello stadio" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Blitz della UEFA a Fuorigrotta per Euro 2032? Lo riporta msn.com

Comune di Napoli, Simeone: "Esiste un allarme Maradona per il 2032: rischiamo di non entrare tra le cinque città ospitanti!" - MSN - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Esiste un allarme Maradona per il 2032. Da msn.com