Trump promette nuove armi | 10 intercettori Patriot per Kiev Furia di Mosca

Donald Trump torna a far sentire la sua voce sul fronte ucraino promettendo l'invio di 10 intercettori Patriot a Kiev, una mossa che scuote gli equilibri internazionali. Mentre il Pentagono conferma e Berlino chiede giustizia, Mosca accusa questa escalation di ostacolare ogni tentativo di pace. La partita si fa sempre più complessa: il futuro del conflitto dipende anche da alleanze e strategie che potrebbero cambiare le sorti della regione.

Donald Trump torna protagonista sul fronte ucraino: dopo giorni di incertezza, il presidente americano ha promesso a Volodymyr Zelensky l’invio immediato di 10 intercettori Patriot e nuove forniture militari. Il Pentagono conferma e rilancia, mentre il Cremlino accusa: “Così si ostacola ogni soluzione pacifica”. Berlino alza i toni e chiede che Mosca paghi per i danni della guerra. Intanto Kiev denuncia l’uso crescente della Corea del Nord da parte della Russia e avverte: "La Nato è a rischio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump promette nuove armi: 10 intercettori Patriot per Kiev. Furia di Mosca

