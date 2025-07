Ursula von der Leyen | Non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia – Il video

Ursula von der Leyen lancia un chiaro monito: il sostegno della Cina alla Russia non può essere tollerato. In un momento critico per la sicurezza europea, le future relazioni tra UE e Cina dipendono dalla posizione assunta da Pechino sulla guerra di Putin. La stabilità del continente è in gioco, e l’Europa chiede con fermezza che la Cina condanni la violazione della sovranità ucraina. È ora di fare sentire la voce della responsabilità internazionale.

(Agenzia Vista)i Strasburgo, 08 luglio 2025 “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le future relazioni Ue-Cina. Il sostegno incrollabile della Cina alla Russia sta creando maggiore instabilità e insicurezza qui in Europa. La Cina condanni inequivocabilmente la grave violazione da parte della Russia della sovranità, dell’integrità territoriale e dei confini riconosciuti a livello internazionale dell’Ucraina”. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la Plenaria di Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

