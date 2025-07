Le giornaliste sportive italiane sono al limite A volte sono volgari | la conduttrice svizzera critica gli outfit delle colleghe

Le giornaliste sportive italiane sono spesso al centro di critiche, tra cui quella della conduttrice svizzera Valentina Maceri, volto della Champions League su BlueSport. Con uno sguardo pungente, Maceri ha preso di mira gli outfit delle colleghe italiane, suscitando dibattiti sulla professionalità e l’immagine nel mondo sportivo. Mentre alcuni si chiedono se il focus debba essere sui contenuti o sull’apparenza, questa polemica apre un dialogo ancora aperto: cosa davvero conta nel giornalismo sportivo?

Valentina Maceri, volto della Champions League per l'emittente svizzera BlueSport, ha espresso un giudizio netto sul modo in cui alcune giornaliste sportive italiane si presentano in video, puntando il dito in particolar modo contro le colleghe di Dazn, in questi giorni impegnate negli Usa per la copertura del Mondiale per Club. Alcuni outfit in effetti hanno fatto parlare negli Stati Uniti, come racconta il tabloid inglese The Sun, citando in particolare Eleonora Incardona: "Da un reggiseno sotto un completo elegante a un abito marrone monospalla, scelte che dividono pubblico e critica". La conduttrice Maceri, di origini italiane ma da anni attiva in Svizzera e Germania, dove collabora anche per Bild, ha appena pubblicato il suo libro dal titolo provocatorio: " F** Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism ".