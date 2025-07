Israele vuole imprigionare 2,1 milioni di palestinesi in una piccola area nel sud di Gaza

Una proposta inquietante scuote il cuore del Medio Oriente: Israele pianifica di trasferire oltre 2 milioni di palestinesi in un'area ristretta di Gaza, sollevando accuse di crimine contro l’umanità e pulizia etnica da parte di ONU e organizzazioni per i diritti umani. Una decisione che potrebbe cambiare per sempre il volto della regione. Ma cosa ci riserva il futuro? Continuate a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Israele sta preparando un piano per trasferire 2,1 milioni di palestinesi in un campo nel sud di Gaza, con l’obiettivo di un possibile reinsediamento futuro altrove. L’ONU e gruppi per i diritti umani denunciano un crimine contro l’umanità e pulizia etnica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nelle ultime ore il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso in Italia un video di propaganda in cui si afferma che ai palestinesi di Gaza viene garantito cibo ogni giorno. La verità è che Israele sta commettendo stragi tra i civili in fila per un pugno di farina

