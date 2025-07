L' Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l' ondata di calore

L'Acropoli di Atene, simbolo millenario della cultura greca, ha aperto le sue porte solo parzialmente a causa dell'ondata di calore che imperversa nel paese. Per garantire la sicurezza di visitatori e operatori, il sito sarĂ chiuso temporaneamente fino alle 17:00, evidenziando l'impegno delle autoritĂ nel preservare il patrimonio culturale anche in condizioni estreme. La storia e la bellezza di questo monumento continuano a ispirare, adattandosi alle sfide del nostro tempo.

Atene, 8 lug. (askanews) - Il principale monumento archeologico greco, l'Acropoli di Atene, è stato parzialmente chiuso martedì nell'ambito delle misure di emergenza per proteggere visitatori e lavoratori in tutto il paese durante un'ondata di caldo di quattro giorni. I turisti sono costretti a lasciare l'Acropoli di Atene. Il Ministero della Cultura greco ha dichiarato che il sito di fama mondiale rimarrĂ chiuso fino alle 17:00 (14:00 GMT) "per la sicurezza di lavoratori e visitatori, a causa delle alte temperature" e dunque i turisti sono obbligati a uscire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l'ondata di calore

In questa notizia si parla di: atene - acropoli - parzialmente - ondata

Adidas nella bufera per lo spot con l’Acropoli di Atene: il governo avvia un’azione legale – Il video - Adidas è finita al centro di polemiche per uno spot pubblicitario che vede l’Acropoli di Atene come sfondo, suscitando indignazione in Grecia.

L'Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l'ondata di calore; Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo; Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo.

L’Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l’ondata di calore - (askanews) – Il principale monumento archeologico greco, l’Acropoli di Atene, è stato parzialmente chiuso martedì nell’ambito delle misure di emergenza per proteggere visitatori e lavora ... Riporta askanews.it

Oggi Acropoli di Atene parzialmente chiusa a causa del caldo - L'Acropoli di Atene chiuderà oggi nelle ore più calde della giornata, ha annunciato il ministero della Cultura greco, a causa dell'ondata di caldo che ha colpito il Paese, con temperature che hanno ra ... Si legge su ansa.it