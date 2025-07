Carcere di Prato stupri e torture tra i detenuti | aperta un' inchiesta

Una scoperta sconvolgente scuote il carcere di Prato, dove la Procura ha aperto un'indagine sugli orrori di violenza e abusi tra detenuti. Episodi di stupri e torture, definibili come agghiaccianti, stanno emergendo all’interno della Casa circondariale La Dogaia, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture penitenziarie. È fondamentale fare luce su questi eventi per garantire giustizia e prevenire futuri orrori.

Episodi di violenza sessuale tra detenuti nel carcere di Prato. È ciò che la Procura di Prato ha scoperto all’interno della Casa circondariale La Dogaia, definendo in particolare due episodi "agghiaccianti". In uno dei casi, un detenuto avrebbe violentato ripetutamente il compagno di cella minacciandolo con un rasoio. Mentre in un secondo caso due detenuti avrebbero torturato e stuprato per giorni un compagno omosessuale e tossicodipendente alla sua prima esperienza carceraria. Secondo le indagini, la vittima è stata brutalizzata con mazze, pentole bollenti, pugni e colpi alla testa, costretta a subire rapporti sessuali ripetuti e a vivere in un regime di terrore continuo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carcere di Prato, stupri e torture tra i detenuti: aperta un'inchiesta

