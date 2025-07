Introduzione di droga e telefoni in carcere | uomo arrestato in flagranza

Nelle scorse notti, l’Istituto Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere è stato teatro di tentativi di contrabbando di droga e telefoni cellulari, messi in atto da individui senza scrupoli. Tre episodi distinti tra il 30 giugno e il 7 luglio hanno messo a rischio la sicurezza della struttura e dei detenuti. Un arresto in flagranza ha finalmente scompaginato questa pericolosa rete illegale, dimostrando che la giustizia non si ferma davanti alle sfide più complesse.

Tempo di lettura: 2 minuti Nelle scorse notti, presso l' Istituto Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, si sono registrate gravi attività criminose volte all'introduzione illecita di droga, telefoni cellulari e altri oggetti non consentiti all'interno della struttura detentiva stessa. Gli eventi si sono verificati in tre distinte occasioni: nella notte del 30 giugno, del 2 luglio, e infine in data, 7 luglio, quando l'azione criminale è stata interrotta grazie a un'efficace attività di osservazione e pronto intervento da parte della Polizia Penitenziaria, sotto il coordinamento diretto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è in corso una costante e proficua collaborazione investigativa.

