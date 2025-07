Vlahovic chiede 10 milioni per lasciare la Juve ma non è il primo… La storia delle buonuscite d’oro nel calcio | ecco chi ha negoziato un ricco incentivo all’esodo

Nel mondo del calcio, i ricchi incentivi all’esodo sono ormai una consuetudine. Questa volta, tocca a Vlahovic, che chiede 10 milioni per lasciare la Juve, svelando ancora una volta quanto possano valere le buonuscite d’oro nel pallone. Ma non è certo il primo caso: storie simili si sono ripetute nel corso degli anni, tra trattative milionarie e accordi segreti. Ecco la storia delle buonuscite più sfiziose nella storia del calcio.

di Paolo Rossi Vlahovic vuole 10 milioni per lasciare subito la Juve, ma non è il primo. Ecco la storia delle buonuscite d'oro nel calcio: tutti i precedenti. Dieci milioni di euro. A tanto ammonterebbe, secondo un'indiscrezione riportata da Repubblica, la richiesta di buonuscita avanzata dagli agenti di Dusan Vlahovic per liberarsi anticipatamente dal suo contratto con la Juventus. Una cifra monstre, di poco inferiore ai 12 milioni lordi che il suo accordo prevede per l'ultimo anno, che ha riacceso il dibattito su una pratica tanto diffusa quanto controversa nel calcio moderno: l'incentivo all'esodo.

