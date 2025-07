Paredes torna a Roma Di Maria | So quanto vuole il Boca

Dopo un'estate ricca di rumors e attese, Leandro Paredes torna a Roma, accompagnato da Paulo Dybala, con il cuore diviso tra il passato e il presente. La Capitale si prepara a un incontro decisivo: il centrocampista argentino potrebbe riabbracciare il suo vecchio amore, il Boca Juniors, ma tutto dipende da una trattativa serrata e dalle cifre che la Roma è disposta a mettere sul tavolo. La suspense è alle stelle: cosa riserverà il futuro di Paredes?

Alle dieci del mattino, con un volo che sa di ritorno ma forse anche di svolta, Leandro Paredes è atterrato a Fiumicino insieme a Paulo Dybala. Fine delle vacanze, si rientra. Ma per il centrocampista argentino il rientro nella Capitale è tutt'altro che una semplice formalitĂ : lo attende un confronto diretto con il club giallorosso per mettere a fuoco il proprio futuro, che oggi resta appeso a un filo. Il pressing del Boca e la posizione della Roma. Il Boca Juniors continua a spingere per riportarlo a casa. Paredes non ha mai nascosto il proprio legame con il club argentino, dove tutto è cominciato.

