Non si ferma il caro affitti in 6 mesi +2,8% per i bilocali

Il mercato degli affitti è in salita, con un aumento di 28 euro in soli sei mesi per i bilocali. La domanda crescente e l’offerta ridotta alimentano questa rincorsa dei prezzi, lasciando molti in cerca di soluzioni difficili da trovare. Una tendenza che sembra destinata a proseguire, creando nuove sfide per chi cerca casa. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per affrontare il caro affitti senza sorprese.

IL CASO. Il mercato degli affitti continua a galoppare. I prezzi si alzano per via del mix tra la domanda elevata e il numero ormai ridotto di appartamenti disponibili alla locazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Non si ferma il caro affitti, in 6 mesi +2,8% per i bilocali

In questa notizia si parla di: affitti - ferma - caro - mesi

Il mercato degli affitti continua a galoppare. I prezzi si alzano per via del mix tra la domanda elevata e il numero ormai ridotto di appartamenti disponibili alla locazione Vai su X

Non si ferma il caro affitti, in 6 mesi +2,8% per i bilocali; Caro-affitti universitari, in 4 anni aumenti fino al 73%: la classifica città per città; Camiceria And chiude dopo trent'anni: l'affitto alle stelle sul Liston miete un'altra vittima. Non si ferma la.

Non si ferma il caro affitti, in 6 mesi +2,8% per i bilocali - Sempre secondo il monitoraggio curato da Tecnocasa, il secondo semestre del 2024 ha consegnato conti salati anche per altre province lombarde, e ... Riporta ecodibergamo.it

Il caro affitti non si ferma. Aumenti del 35 per cento - Il Resto del Carlino; Cesena; Cronaca; Il caro affitti non si ferma. Si legge su ilrestodelcarlino.it