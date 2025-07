Ecco come l’intelligenza artificiale mette alla prova l’intelligence italiana

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui l'Italia affronta le sfide della sicurezza e dell'intelligence. Mentre il mondo si evolve rapidamente nel digitale, le minacce diventano sempre più sofisticate, sfruttando ogni risorsa disponibile per restare invisibili e impunite. In questo scenario complesso, la nostra capacità di adattarci e innovare sarà decisiva per proteggere il patrimonio nazionale e la sovranità . È qui che si gioca il futuro della nostra difesa digitale.

“Il passaggio dal mondo analogico al mondo digitale ha completamente cambiato gli scenari di riferimento per tutta la società civile, le forze di polizia, la magistratura e l’intelligence” e, nello scenario attuale di minaccia multidominio e multidimensionale, gli attori ostili “utilizzano tutte le armi a disposizione” per inseguire due obiettivi: la “non riconducibilità ” dell’attacco all’attaccante e la deniability, ovvero la possibilità di negare credibilmente il coinvolgimento. Lo ha detto il prefetto Vittorio Rizzi, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), intervenuto al convegno “L’intelligenza artificiale e le nuove sfide alla giustizia e alla sicurezza interna e internazionale” svoltosi oggi all’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli Alessandro Criscuolo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco come l’intelligenza artificiale mette alla prova l’intelligence italiana

