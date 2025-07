Roma | si tratta ancora per il rinnovo di Svilar C’è l’accordo con Krstovic

Roma prosegue con decisione il suo progetto di rafforzamento, concentrandosi sul rinnovo di Svilar, ormai pilastro della porta giallorossa. La trattativa, in corso da settimane, punta a blindare il portiere belga e consolidare la rosa, rendendo ancora più solida la squadra per le future sfide. Mentre il mercato estivo si avvicina, l’obiettivo è chiaro: mantenere i gioielli già in casa e puntare all'eccellenza.

Roma 8 luglio 2025 - Si continua a lavorare in casa Roma per potenziare la rosa a partire dal blindare i pilastri attualmente già in giallorosso. A giugno la questione si era già accesa nello specifico per un giocatore solo. Nel caso specifico si tratta sempre di Mile Svilar, portiere ormai titolarissimo della porta capitolina e in trattativa ormai da innumerevoli settimane con la dirigenza del club per prolungare la sua permanenza all'Olimpico. Come raccontato a più riprese, la questione ha preso banco in particolar modo durante il mese di giugno, ma tutto ciò affonda le radici ben più lontano.

