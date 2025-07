Crollo del tetto al ristorante spunta la terrificante ipotesi | perché è successo

Una tragedia sconvolge Terracina e il mondo della ristorazione di alta classe: il crollo del tetto nel rinomato ristorante “Essenza” ha causato la tragica perdita della giovane sommelier Mara Severin. Mentre la Procura apre un'indagine per omicidio colposo, emergono inquietanti ipotesi sulla causa dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Mara, cercando di fare luce su questa terribile tragedia.

Una tragedia che scuote Terracina e il mondo della ristorazione d'eccellenza. Il crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, ha causato la morte della sommelier 31enne Mara Severin, una figura amatissima nel locale e conosciuta per il suo sorriso, la competenza e la passione per il vino. La Procura di Latina ha aperto un'indagine per omicidio colposo, disponendo il sequestro dell'area e avviando le prime verifiche tecniche per chiarire le cause del cedimento.