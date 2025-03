Lanazione.it - Il trionfo della T Gema, Moricci è il ‘Re di Coppe’: “Ma la fame di vittorie non deve passare mai”

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 18 marzo 2025 – Chiamatelo ’Re di. Paolo, titolare de La T Tecnica, sta diventando una sorta di amuleto portafortuna per la Montecatini Terme del basket. Per il secondo anno consecutivo una formazione con sul petto il marchiosua azienda non solo si qualifica alle Final Four di Coppa Italia di Serie B Nazionale ma si cuce addosso anche la coccarda tricolore: nel 2024 fu la Fabo Herons a trionfare a Roma, domenica al PalaDozza di Bologna è toccato alla Pallacanestro Montecatini, dalla scorsa estate targata La T Tecnica oltre che. Morici, ormai potremmo rinominare questo trofeo Coppa La T Tecnica: è la seconda volta in due anni che le squadre da lei sponsorizzate lo vincono. “Volendo ci potremmo mettere anche la promozione in Serie A con Pistoia nel 2023, vincere è sempre bello e regala emozioni ogni volta diverse.