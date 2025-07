Il Comune di Pisa firma il protocollo di Intesa sulle Politiche Giovanili

Il Comune di Pisa firma il protocollo di intesa sulle politiche giovanili, un passo importante per ascoltare e valorizzare le esigenze delle nuove generazioni. Un impegno concreto per sviluppare iniziative innovative che rispondano ai bisogni reali dei giovani, promuovendo un dialogo piĂą diretto tra istituzioni e studenti. La firma di questo accordo con il Consiglio Provinciale degli Studenti rappresenta un segnale forte di attenzione e collaborazione, aprendo nuove strade per un futuro piĂą inclusivo e partecipativo.

Pisa, 7 luglio 2025 - Dare voce alle esigenze delle giovani generazioni e costruire politiche piĂą vicine ai loro bisogni. E’ questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il Comune di Pisa e il Consiglio Provinciale degli Studenti di Pisa, rappresentati rispettivamente dall’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa e dal sottosegretario all’ufficio di presidenza Giulio Birindelli. “La firma di questo accordo con il Consiglio Provinciale degli Studenti da parte del Comune capoluogo di provincia, dĂ a questa scelta un significato ancora piĂą forte di continuitĂ con il rilievo che l’Amministrazione comunale sta dando alle politiche pubbliche giovanili, anche con l’istituzione della Consulta Comunale dei Giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune di Pisa firma il protocollo di Intesa sulle Politiche Giovanili

In questa notizia si parla di: pisa - comune - politiche - firma

Pisa, il trionfo celebrato in Comune: la squadra ricevuta dal sindaco, applausi e sorrisi - Pisa celebra il trionfo della sua squadra di calcio, recentemente promossa in Serie A. Il sindaco Michele Conti ha accolto i calciatori in Comune, nella suggestiva Sala delle Baleari, tra applausi e sorrisi.

? Venerdì 4 luglio a LeggerMente parliamo di giornalismo, storie vere e scrittura che lascia il segno. Con Scrivere dal vero (Sellerio, 2025), Riccardo Staglianò firma un manuale sul giornalismo narrativo, costruito con la cura e l’esperienza di chi da vent’an Vai su Facebook

Il Comune di Pisa firma il protocollo di Intesa sulle Politiche Giovanili; Lavoro, firmato il protocollo quadro per le emergenze climatiche; Attacco hacker Comune di Pisa: promossa interrogazione al Governo.

Grande partecipazione al primo Tavolo sulle Politiche Giovanili della Toscana - L’istituzione di questo Tavolo rappresenta un momento storico: per la prima volta in Toscana si apre un confronto strutturato tra istituzioni locali e rappresentanze giovanili, con l'obiettivo di cost ... msn.com scrive

Firma dell’accordo “Verso il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa” - la Nazione - Firma dell’accordo “Verso il Distretto Rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa” I comuni di Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano fanno squadra ... Da lanazione.it