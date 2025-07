Vacanze Sicure 2025 oltre un’auto su quattro non è in regola Pneumatici lisci e revisioni scadute

Le vacanze estive sono alle porte, ma i dati dell’edizione 2025 di Vacanze Sicure ci richiamano all’attenzione: oltre un quarto delle auto in circolazione presenta irregolarità come pneumatici lisci o revisioni scadute. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, la strada resta un ambiente da vivere con prudenza e attenzione. È fondamentale verificare lo stato del veicolo prima di partire, perché la sicurezza di tutti dipende anche da noi.

Nonostante campagne di sensibilizzazione e controlli sempre più mirati, lo stato delle auto che circolano sulle strade italiane continua a destare preoccupazione. Lo confermano i dati dell’edizione 2025 di Vacanze Sicure, l’iniziativa promossa da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus, che ha ispezionato quasi 10.000 vetture in sei regioni italiane tra maggio e giugno. I numeri parlano chiaro: più di un’auto su quattro presenta irregolarità gravi, soprattutto legate a pneumatici usurati, revisioni scadute e manutenzione trascurata. Un problema che non fa distinzioni e interessa tutti: uomini e donne, giovani e anziani, guidatori del Nord come del Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vacanze Sicure 2025, oltre un’auto su quattro non è in regola. Pneumatici lisci e revisioni scadute

Scatta "Vacanze Sicure", migliaia di auto con pneumatici fuorilegge: cosa si rischia - Con l'arrivo della stagione estiva, torna l'iniziativa "Vacanze Sicure", che mira a verificare lo stato degli pneumatici delle auto.

