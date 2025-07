LIVE Sonego-Shelton Wimbledon 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

È quasi ora di vivere un emozionante momento a Wimbledon 2025: Lorenzo Sonego torna in campo, determinato a conquistare i quarti di finale affrontando Ben Shelton. Manca poco al fischio d’inizio, e le intense energie di questa sfida promettono di regalare spettacolo. Resta con noi e clicca subito per aggiornare live l’evento, perché ogni secondo potrebbe essere quello decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) 16.10 Lorenzo Sonego torna in campo dopo la maratona con Brandon Nakashima e va alla caccia di un’altra impresa: l’azzurro affronta Ben Shelton per un posto nei quarti di finale di Wimbledon 2025. 16.07 Tra pochi minuti entreranno in campo Lorenzo Sonego e Ben Shelton per l’incontro degli ottavi di finale del torneo maschile. 16.05 Al sesto match point Bencic si aggiudica l’incontro con Alexandrova per 7-6, 6-4. 15.09 Belinda Bencic ha vinto al tie-break il primo set della sfida con Ekaterina Alexandrova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

