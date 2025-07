Piogge e temporali prorogata l’allerta meteo in Campania

Le intense piogge e i temporali improvvisi continuano a colpire la Campania, con l’allerta meteo prorogata fino a domani sera. La Protezione Civile invita alla massima attenzione: temporali veloci, fulmini, raffiche di vento e grandinate sono ancora possibili. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire la vostra sicurezza. È fondamentale seguire le indicazioni ufficiali per affrontare questa situazione in modo responsabile.

E' stata ulteriormente prorogata l'allerta meteo in Campania: si prevedono ancora temporali veloci e improvvisi e caratterizzati anche da fulmini, raffiche di vento e grandinate. La Protezione Civile della Regione ha prorogato di 24 ore, ossia fino alle 23.59 di domani 8 luglio, il vigente avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo.

