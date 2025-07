Tromba d’aria sconvolge un paese | tetti scoperchiati alberi sulla strada e tanta paura

Una furiosa tromba d’aria ha sconvolto Gualdo Cattaneo, lasciando dietro di sé un paesaggio di devastazione: tetti scoperchiati, alberi abbattuti e vie interrotte. La popolazione è rimasta sotto shock, mentre le squadre di emergenza lavorano incessantemente per garantire sicurezza e ripristino. In questi momenti difficili, la solidarietà e l’impegno della comunità saranno fondamentali per ricostruire il proprio splendido territorio.

Gualdo Cattaneo (Perugia), 7 luglio 2025 – Paura a Gualdo Cattaneo, paese in provincia di Perugia. Nella mattinata di lunedì è stato attraversato da una forte tromba d’aria che ha provocato gravi danni, tra tetti scoperchiati e alberi secolari finiti sulla strada. Diverse le vie provvisoriamente interrotte. A intervenire tutte le forze di Protezione Civile e i vigili del fuoco. Le squadre operano ininterrottamente su numerosi scenari, con particolare attenzione alle segnalazioni di tetti scoperchiati, alberi abbattuti – anche di grosse dimensioni – e strutture danneggiate a causa delle forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tromba d’aria sconvolge un paese: tetti scoperchiati, alberi sulla strada e tanta paura

