Cosa significa la guerra dei 12 giorni nel mondo post-occidentale L’opinione di de Vito

La "guerra dei 12 giorni" nel mondo post-Occidentale rappresenta un episodio cruciale che svela le tensioni latenti e le dinamiche di potenza tra nazioni. Secondo l’opinione di De Vita, questa breve ma intensa escalation riflette le complesse relazioni internazionali e i giochi di potere che stanno rimodellando l’ordine globale. Nel contesto attuale, gli eventi dimostrano come i conflitti emergano rapidamente, lasciando tracce profonde sul futuro della geopolitica mondiale.

In termini di politica di potenza, la rivalitĂ tra Israele e Iran, con la sua storia di ostilitĂ latenti e di improvvise fiammate, rappresenta solo la punta piĂą avanzata delle dinamiche globali che sta progressivamente rimodellando l'ordine mondiale. L'escalation della recente "guerra dei 12 giorni" con annesso intervento yaqui e successiva pace salomon-trampiana ha evidenziato in chiave contemporanea due certezze critiche del conflitto, destinate nel medio e lungo termine ad interpretare le sorti dell'intera partita mediorientale. La prima: Israele ha ribadito – strategicamente non poteva ulteriormente arretrare – la sua superioritĂ militare nell'area, riaffermando una "reputazione di forza e risultato", una impeccabile capacitĂ d'intelligence, tecnologica e di organizzazione sul terreno; condizione che era stata erosa dalla crescita delle vicine potenze regionali (Turchia, Egitto in primis e Monarchie del Golfo) e dal loro attivismo nelle crisi regionali.

