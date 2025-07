Nuovo ospedale Santa Chiara di Pisa Giani | Passo da 70 milioni di euro verso il futuro

Un passo importante verso il futuro della sanità a Pisa: l'inaugurazione dei collaudi funzionali della centrale tecnologica CT0 dell’Ospedale Santa Chiara segna una svolta rivoluzionaria. Con un investimento di circa 70 milioni di euro, questa innovativa struttura rappresenta il cuore pulsante dell’intero complesso ospedaliero, garantendo efficienza e sostenibilità. È l’inizio di una nuova era di eccellenza sanitaria, che promette di migliorare la qualità delle cure per tutti i cittadini pisani.

(Agenzia Vista) Pisa, 07 luglio 2025 È stato inaugurata oggi la fase dei collaudi funzionali della CT0, la centrale tecnologica dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello in cui è racchiuso il cuore pulsante dell'impiantistica e della logistica di tutto il complesso ospedaliero pisano. Una imponente realizzazione costata circa 70 milioni di euro che costituisce il nucleo destinato alla produzione delle energie per tutti gli edifici, sia nuovi sia preesistenti, al ricovero e allo smistamento logistico delle merci ospedaliere, e che è stata progettata nell'ottica della ridondanza per garantire in sicurezza continuità di alimentazione e produzione anche in caso di black-out elettrico generale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuovo ospedale Santa Chiara di Pisa, Giani: Passo da 70 milioni di euro verso il futuro

