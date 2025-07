Corpi distesi in memoria delle vittime di Gaza | il flash mob a Napoli | Video

Un silenzio carico di emozione avvolge Napoli alla Rotonda Diaz, dove centinaia di corpi distesi su lenzuola biane commemorano le vittime innocenti di Gaza. Lungo elenco di nomi, testimonianza di un dolore profondamente umano, accompagna l’evento organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania. Un gesto simbolico che invita a riflettere sull'importanza di solidarietà e pace, perché ogni vita conta e il ricordo non si spegne.

La lettura del lungo elenco di nomi dei bambini e dei ragazzi morti a Gaza ha aperto il flash mob alla Rotonda Diaz di Napoli, organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania. Tanti corpi distesi a terra, su lenzuole bianche per ricordare bambini, donne e uomini, giornalisti, medici, infermieri, operatori umanitari e tutte le altre vittime innocenti. All'iniziativa " Tutti giù per terra: per Gaza, contro il genocidio " hanno preso parte l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che è tra i promotori dell'iniziativa, vari esponenti del sindacato e del mondo dell'associazionismo.

