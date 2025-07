Funerali Diogo Jota svelato il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo | un trauma legato alla morte del padre nel 2005

L’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota ha suscitato molte domande e speculazioni. Ora, emerge un motivo personale e doloroso che spiega questa scelta: un trauma legato alla perdita del padre nel 2005. Un dolore profondo che condiziona ancora oggi le sue decisioni, dimostrando come le ferite del passato possano influenzare il presente. La storia di Ronaldo si arricchisce di sfumature umane e complesse, rivelando quanto il calcio sia anche vita.

L'assenza di Cristiano Ronaldo al funerale dell'amico e compagno di nazionale Diogo Jota ha scatenato un'ondata di polemiche e perplessità. Mentre il mondo del calcio si riuniva a Gondomar per l'ultimo, commosso saluto,

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l'ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

