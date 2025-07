Cobolli che impresa! Partita durissima vittoria epica

In un giorno che resterà nella memoria, Flavio Cobolli scrive una pagina epica nel tennis italiano. Sul campo 2 di Wimbledon, contro il leggendario Marin Cilic, il giovane talento romano ha sfidato ogni aspettativa, conquistando i primi due set con grinta e classe. L’atmosfera è elettrica, il pubblico entusiasta, e anche Edoardo Bove tra gli spalti testimonia la svolta di un sogno che si realizza. È l’inizio di una nuova avventura da protagonista.

È uno di quei giorni in cui senti che qualcosa sta cambiando. A Wimbledon, il sogno azzurro di Flavio Cobolli prende forma sul Campo 2, contro un Marin Cilic che ha fatto la storia del torneo. In un match valido per gli ottavi di finale, il tennista romano parte con determinazione e conquista i primi due set: 6-4, 6-4. Un avvio da incorniciare, per gioco e lucidità. Il pubblico è caldo, sugli spalti si nota anche Edoardo Bove, amico fraterno di Cobolli, arrivato a Londra per tifare. E si parte subito con Cilic al servizio. Primo set: Cobolli colpisce, Cilic si aggrappa all'orgoglio. L'inizio è contratto per l'azzurro, che nel primo game incappa in qualche errore di troppo, e Cilic ne approfitta per tenere la battuta a zero.