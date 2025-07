Napoli rebus Ndoye | gap economico ridotto ma il Bologna frena a caccia del sostituto

Nel vivace panorama del mercato calcistico, Napoli e Bologna si contendono un ruolo da protagonisti, intrecciando affari che potrebbero rivoluzionare le rispettive rose. Con il gap economico ridotto, i rossoblù frenano, ma la corsa per trovare un sostituto di qualità continua a infiammare le trattative. Le strategie si fanno fitte e le sorprese sono sempre dietro l'angolo: il futuro di alcuni talenti potrebbe ancora riscrivere le carte in tavola.

Napoli, 7 luglio 2025 - Mai come quest'anno, alla voce degli intrecci di mercato, figurano Napoli e Bologna, e non solo per i giocatori dell'una e dell'altra squadra che piacciono alla controparte, per un asse che potrebbe promettere ancora molto nelle prossime settimane anche su nomi in teoria non di prima linea, come Alessandro Zanoli. Molto di questa vicenda si muove sulle corsie laterali, con il club partenopeo a muovere i fili praticamente fin da quando, a gennaio, Khvicha Kvaratskhelia era partito alla volta del Paris Saint-Germain: per chiudere la falla, almeno numericamente, fu prelevato Noah Okafor dal Milan con la formula di un prestito oneroso (a 1,5 milioni ) con un diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni che fin dagli albori, per tante ragioni (economiche e non) sapeva tanto di prestito secco.

