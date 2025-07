Zaia picconatore a Roncade per posa prima pietra soppressione passaggio a livello

Un momento storico per Roncade: il presidente Luca Zaia ha presieduto la posa della prima pietra del nuovo sovrappasso ferroviario, un intervento strategico per eliminare il passaggio a livello al km 21+551 della linea Venezia Mestre-Trieste. Un progetto che promette sicurezza, snellimento del traffico e miglioramento della qualit√† di vita dei cittadini. Un passo avanti concreto verso un Veneto pi√Ļ moderno e connesso, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per la citt√†.

(Agenzia Vista) Venezia, 07 luglio 2025 Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a Roncade, in provincia di Treviso, in occasione della posa della prima pietra dei lavori di soppressione, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), del passaggio a livello al km 21+551 della linea ferroviaria Venezia Mestre-Trieste mediante la realizzazione di un sovrappasso stradale. Ig Zaia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Zaia "picconatore" a Roncade per posa prima pietra soppressione passaggio a livello

