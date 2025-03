Lanazione.it - Maltempo, oltre 300 interventi a Prato. Bugetti: “La richiesta di ristori? Questa è l’ora della solidarietà”

, 16 marzo 2025 – Ancora due famiglie evacuate, qualche situazione ancora complicata per gli allagamenti (vedi Castelnuovo), tante ore di lavoro sulle spalle per la Protezione Civile. La sindaca Ilariainsieme al vice sindaco Simone Faggi e ai referenti del sistema di Protezione civile hanno fatto ieri pomeriggio il puntosituazione sull’emergenza meteo. Partendo dai numeri: attorno alle 15 di ieri erano state310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in altrettanti30 le squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio. Ci sono ancora due famiglie evacuate, ospitate anche ieri notte in un hotel: una (tre persone) residente in via del Borrino a Figline, e l’altra (con una bambina di pochi mesi) a Castelnuovo.