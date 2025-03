Lanazione.it - Tari rimborsata a 216 contribuenti: "Attenzione verso le fasce deboli"

Leggi su Lanazione.it

Sono 1.110 iche sono rientrati nel beneficio della riduzione della tassa sui rifiuti, in seguito al provvedimento adottato dall’amministrazione comunale. Via ai rimborsi per 216 cittadini. I numeri dell’operazione sono forniti dal vicesindaco, con delega al bilancio, Riccardo Meloni: "Gli uffici dell’area servizi finanziari stanno provvedendo all’erogazione dei rimborsi dellaai soggetti che nel 2024 hanno avuto diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti a seguito del provvedimento adottato dall’amministrazione che prevedeva agevolazioni per reddito Isee. Tale atto è stato adottato per agevolare lemeno abbienti e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie a basso reddito. Abbiamo ritenuto opportuno intervenire – dice ancora Meloni - sullepiùcon uno stanziamento di 245mila euro al fine di mitigare l’impatto dellasulle famiglie stabilendo una riduzione fino al massimo del 90 per cento della