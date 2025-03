Disgusto le immagini più brutte Grande Fratello Shaila e Lorenzo sul divano poi il momento choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le festa di carnevale dentro la casa delsembra aver avuto un epilogo a luci rosse. Protagonisti, in salone,: il video già circolare in rete., nei giorni scorsi, è stato a rischio squalifica. Anche Signorini aveva usato toni molto duri dopo l’ennesimo scatto d’ira a seguito di una discussione con.>> “Fregata”., scoperto il motivo dell’astio di Rebecca Staffelli verso Helena. La verità dopo mesiNello specifico il conduttore aveva detto: “In undi crisi nera hai dato sfogo sconclusionato alla tua rabbia. È ritornato quell’atteggiamento aggressivo, sopra le righe, violento. Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile”.intimi in salone“Perché il pubblico ti ha portato in finale ma ilti può anche squalificare.