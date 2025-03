Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione di piazza Costa. Si va verso le tappe conclusive

di: entro il 10 marzo partirà la ‘fase 3’ "con gli ambulanti che già dalla fine della prossima settimana – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – potranno essere trasferiti nell’area pavimentata, che sarà totalmente carrabile dalla prima settimana di aprile". "L’ ultima fase degli scavi (quella che corre lungo i negozi ndr) – assicura Ilari – sarà tecnicamente più semplice, gli scavi saranno meno profondi e più veloci in quanto, ad eccezione dei collettori dell’acqua piovana, non ci saranno sottoservizi da gestire. Al netto di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico e incrociando le dita per il meteo, confidiamo di completare la ‘fase 3’ entro fine anno anche perché abbiamo ben chiara la scadenza di giugno 2026, termine entro il quale dobbiamo avere pronta la rendicontazione per ottenere i fondi Pnrr".