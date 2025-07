Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea l’appello del patrigno | Rientra in carcere Torna sui tuoi passi

Andrea Cavallari, dopo aver lasciato l’università e affrontato un cammino turbolento, rientra nuovamente in carcere. La sua fuga e il ritorno dietro le sbarre riaccendono i riflettori su una storia fatta di drammi familiari e scelte difficili. Marco Montanari, patrigno e figura paterna per Andrea, rivela con amarezza i rimpianti e le tensioni che segnano questa vicenda complessa e coinvolgente.

Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”. Marco Montanari è il patrigno di Andrea Cavallari. Il ragazzo è figlio della moglie, ma anche lui lo ha cresciuto fin da piccolo a Bomporto, accogliendolo nella propria casa. E oggi, con la voce stanca, ripensa al passato – “purtroppo, è da tanto che a casa nostra non è un buon momento” – e con fatica prova anche a ragionare sul presente: “Rientra in carcere, Andrea. Torna sui tuoi passi”, l’appello al ragazzo, 26 anni, scomparso da giovedì e adesso ricercato ovunque. Era detenuto alla Dozza per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, dove l’8 dicembre 2018 lui e altri ragazzi della banda spruzzarono spray urticante provocando un fuggi fuggi generale e la morte di cinque minorenni e una mamma di quattro figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi”

