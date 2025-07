Il fisico delle particelle | Hanno ‘colore’ e ‘sapore’ Lo sperimento al Cern

Il mondo microscopico delle particelle elementari si rivela un universo di colori e sapori invisibili a occhio nudo. Luca Balzani, giovane talentuoso forlivese, sta portando avanti rivoluzionarie scoperte al Cern di Ginevra, svelando i misteri più profondi della materia. Le sue ricerche potrebbero cambiare per sempre la nostra comprensione dell’universo, aprendo nuove frontiere nella fisica moderna. Ma cosa si cela davvero dietro queste particelle sconosciute?

Forlì, 8 luglio 2025 – Ai suoi occhi, il mondo deve apparire come un pullulare continuo e irrequieto di particelle minuscole, le ‘particelle elementari’, teorizzate dalla meccanica quantistica. Luca Balzani, 25enne forlivese, attualmente si divide tra l’università di Dortmund, in Germania, e il prestigioso Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle: è qui che è stato rilevato, qualche anno fa, il bosone di Higgs, più noto al grande pubblico grazie al soprannome che ne evidenzia l’importanza, ‘la particella di Dio’. Balzani, com’è approdato al tunnel del Cern, laddove si conducono esperimenti all’avanguardia sulle proprietà delle particelle? “Dopo aver frequentato il liceo scientifico di Forlì, mi sono laureato in Fisica all’università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it