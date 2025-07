Un Posto al Sole anticipazioni al 18 luglio | Agata in gravi condizioni

Nel cuore di Napoli, le tensioni si intensificano in "Un Posto al Sole" fino al 18 luglio. Agata si trova in gravi condizioni, mentre Michele, convinto che Gagliotti sia coinvolto nell’incidente, si impegna a smascherarlo. La sua preparazione per la trasmissione radiofonica sul caporalato viene interrotta da una notizia scioccante che cambierà per sempre il suo destino. Scopriamo cosa riserva il set del drama quotidiano, tra misteri, dolore e speranza.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 luglio. Convinto che dietro l’incidente si nasconda Gagliotti, Michele è deciso a smascherarlo. Mentre si prepara per la trasmissione radiofonica dedicata al caporalato, su Michele incombe una notizia destinata a sconvolgerlo. Il piccolo Antonio, segnato dall’assenza del padre, respinge con nervosismo i tentativi dei familiari di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 luglio: Agata in gravi condizioni

