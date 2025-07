Valera Fratta mondine addio | nelle risaie c’è il robot che recide le radici delle infestanti

Nel cuore delle risaie di Valera Fratta, una rivoluzione verde sta prendendo forma: nasce Moondino, il robot alimentato a energia solare che recide le radici delle infestanti, migliorando la gestione agricola e sostenibile. Con 250 kg di innovazione sotto il cofano, questa macchina piemontese rivoluziona il lavoro nei campi, riducendo l’uso di erbicidi e tutelando l’ambiente. Un passo deciso verso un’agricoltura più smart e rispettosa del territorio.

Valera Fratta – Si chiama Moondino, ha origini piemontesi, pesa 250 kg ed è alimentato esclusivamente ad energia solare. È questa l’ultima innovazione tecnologica introdotta nell’ambito agricolo e nelle campagne lodigiane per rivoluzionare la gestione delle piante infestanti in risaia. Questo robot, entrato in funzione alla Cascina Casone di Valera Fratta, guidata da Giovanni e Lorenzo Sangalli, associati a Confagricoltura Milano Lodi Brianza, è un prototipo che permetterà di unire ancora una volta innovazione tecnologica e agricoltura biologica, proprio in aiuto e in supporto dell’attività umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it