Licenziato da Putin ex ministro russo trovato morto | spunta una pistola d’onore l’ipotesi è il suicidio

Il mistero avvolge la tragica morte di Roman Starovoit, ex ministro russo e governatore di Kursk, trovato senza vita nella sua auto con una pistola d’onore del 2023. La comunità internazionale si interroga sulle reali cause di questa drammatica vicenda, tra ipotesi di suicidio e possibili implicazioni politiche. In un clima di tensione crescente, resta da capire se questa morte sia solo il triste epilogo di una carriera controversa o qualcosa di più inquietante...

Roman Starovoit Il corpo senza vita di Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti e governatore della regione di Kursk, è stato ritrovato all’interno della sua auto nella periferia di Mosca, con un colpo di pistola alla testa. Accanto a lui, una Beretta d’onore consegnatagli personalmente dal Ministero degli Interni nel 2023. Il Comitato Investigativo russo ha aperto un’indagine, indicando come ipotesi principale il suicidio. Ma molti osservano con preoccupazione la tempistica: la notizia è emersa solo poche ore dopo che Vladimir Putin lo aveva ufficialmente destituito con un decreto. Contesto e retroscena. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Licenziato da Putin, ex ministro russo trovato morto: spunta una pistola d’onore, l’ipotesi è il suicidio

