L’artigianato a Ferrara è un vero e proprio patrimonio di tradizione e innovazione: oltre 18.700 artigiani, tra imprenditori e dipendenti, tessono quotidianamente la stoffa della nostra economia locale. Un esercito di creativi e lavoratori che, con le loro mani e idee, continuano a fare grande questa provincia, spesso tramandando generazioni di passione e maestria. C’è ancora un altro dato che deve far riflettere…

Ferrara, 8 luglio 2025 – Nella nostra provincia lavorano e creano ogni giorno con le loro mani e con le idee oltre 18mila artigiani, per l’esattezza 18.719. Non sono pochi. Di questi 9.077 sono dipendenti, il resto – un bel po’ – titolari di un’azienda che hanno magari creato e messo in piedi loro, i genitori, i nonni. Tre generazioni d’orgoglio. Imprese artigiane appunto, nella nostra provincia sono 8.208. C’è ancora un altro dato che deve far riflettere, che racconta quanto forte sia questo settore a volte ritenuto non cruciale. Quei 18.719 addetti nel settore dell’artigianato sono una fetta non certo piccola dell’intera occupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esercito dei 18mila artigiani, ultima grande ‘fabbrica’: “La provincia che lavora”

