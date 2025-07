L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari | brindisi e sorrisi poi è sparito nel cuore di Bologna

In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari. Ma quella giornata di festa si è trasformata in un dramma quando, dopo un brindisi e tanti sorrisi, 232 è sparito nel nulla, lasciando tutti sgomenti e il cuore pesante. La ricerca continua, mentre la città si interroga su cosa sia realmente accaduto in quel pomeriggio di luglio.

Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce. Quattro le persone sedute a quel tavolo, per una giornata ‘normale’, che doveva essere di relax e di festa per un bellissimo traguardo raggiunto, quello di una laurea, conquistata con grande impegno e studio assiduo tra le mura del carcere della Dozza. Poi, quello stesso pomeriggio, la fuga choc e il delirio, con Andrea Cavallari che è diventato un ricercato in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna

Maria novella De Luca Estratto Repubblica «La fuga di Andrea Cavallari per noi famiglie delle vittime di Corinaldo è un ulteriore schiaffo in una vicenda senza giustizia. Quei criminali della banda dello spray non si sono mai pentiti, come è stato possibile che Vai su Facebook

Ko te kohuru a Corinaldo, ko te hoa wahine a Andrea Cavallari kua ngaro ano: ko te pupuhi kino o te papa. - Andrea Cavallari, dopo la proclamazione, ha pranzato con madre, padre e nonna, poi è andato via da solo. Segnala notizie.it