Elezioni regionali Zaia | La mia lista al 45 per cento il centrodestra la vuole?

Le elezioni regionali si avvicinano e Zaia, con la sua lista al 45%, si fa largo tra i favoriti. Intanto, il leone del Veneto indossa elmetto e impugna il piccone, pronto a scavare nuove strade per il futuro della regione. La sua attenzione ai progetti concreti è evidente, come dimostra l’intervento sul passaggio a livello di Roncade. Ma quali sfide lo attendono? Scopriamolo insieme.

Luca Zaia indossa l?elmetto e impugna il piccone. ChissĂ se l?attrezzatura da cantiere, per la chiusura del passaggio a livello di Roncade sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elezioni regionali, Zaia: «La mia lista al 45 per cento, il centrodestra la vuole?»

In questa notizia si parla di: zaia - elezioni - regionali - lista

Elezioni regionali e futuro personale, Zaia nega «scambi di favori» - In vista delle elezioni regionali, Luca Zaia, presidente del Veneto, ribadisce la trasparenza nel processo elettorale, negando scambi di favori.

Quanto valgono le liste civiche alle elezioni regionali? Quella che ha ottenuto la percentuale più alta, dal 1995 a oggi, è la lista Zaia Presidente, che alle regionali del 2020 ha preso il 44,6%. Vai su X

Tra bracci di ferro su mandati e candidature fantasma, il Veneto si prepara alle elezioni regionali tra incertezze, scontri interni e programmi assenti. Un voto che sembra riguardare piĂą i partiti che gli elettori Vai su Facebook

Regionali, la lista Zaia agita il centrodestra: «Può arrivare al 40-45% di voti»; Zaia, «una lista col mio nome può arrivare al 45%, vediamo se Cdx vuole valorizzarla»; Regionali in Veneto: Zaia non molla e punta alla sua Lista, tensioni nel centrodestra.

Veneto, l’avviso di Zaia: “Siamo in acque torbide, una mia lista al 40-45%” - Il governatore leghista lancia l’allarme per la sua coalizione in vista delle elezioni regionali. Scrive repubblica.it

Zaia parla a Roncade: "Una mia lista può valere il 45%" - L'intervento a margine dei lavori di soppressione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Mestre- rainews.it scrive