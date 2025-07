L' altra faccia dell' occupazione italiana

Scopriamo un lato meno conosciuto dell'occupazione italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, un capitolo oscuro segnato da violenze, odio e brutalità. Dal 1941 al 1943, l’Italia portò avanti un’occupazione che si nutriva di esperienze coloniali e di un’intolleranza radicata verso popolazioni slave e cattoliche, lasciando un’impronta profonda e dolorosa nella storia dei territori coinvolti. Un viaggio nel passato per comprenderne le complesse sfumature e riflettere sulle sue conseguenze.

Nella primavera del 1941 la Germania nazista invase la Yugoslavia, seguita subito dopo dagli alleati fascisti italiano e ungherese. L'occupazione italiana durò fino al settembre del 1943, si avvalse dell'esperienza di ferocia razzista accumulata nelle colonie, con la peculiare tinta di odio e di paura che le veniva dalla vicinanza alla gente slava, cristiana e in Slovenia e Croazia, cattolica, che fin dal 1918 aveva segnato la persecuzione e l'italianizzazione forzata delle minoranze annesse al regno. Un gran numero di cittadini e intere famiglie slovene e croate, molte decine di migliaia, vennero deportate e internate, sia nel territorio occupato, come nell'isola croata di Arbe Rab, dove passarono in migliaia, sloveni croati ed ebrei, e almeno 1.