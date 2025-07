Alluvioni in Texas il bilancio supera le cento vittime

Le alluvioni devastanti in Texas continuano a mietere vittime, con un bilancio che supera le cento morti e si aggrava di ora in ora. Tra le aree più colpite, Kerr e Hill raccontano di storie drammatiche e di un dolore profondo che scuote tutta la comunità . Un bilancio terribile che ci ricorda quanto siano vulnerabili le nostre comunità di fronte a catastrofi naturali. La tragedia di Camp Mystic è solo l'ultima dimostrazione di questa emergenza.

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delle alluvioni in Texas. L'ultimo, riportato da Nbc News, parla di almeno 104 morti in sei contee. In quella di Kerr, la piu' colpita, le autorita' contano 84 deceduti, 56 adulti e 28 bambini. Camp Mystic, il campo estivo al centro della tragedia nella contea di Hill, sta piangendo la scomparsa di 27 bambine e animatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvioni in Texas, il bilancio supera le cento vittime

