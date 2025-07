Nicole Vaienti | il crack ti toglie il sonno Iniziai a rubare per farmi Mi ha salvata mia sorella

Nicole Vaienti racconta il suo viaggio tra dipendenza e rinascita, un percorso segnato da dolore e speranza. Il crack le ha tolto il sonno, l’ha spinta a rubare e ha quasi distrutto la sua vita, ma la forza di sua sorella e l’esperienza in comunità l’hanno salvata. Un racconto intenso che ci invita a riflettere sulla lotta contro la droga e sulla possibilità di rinascere. La strada è lunga, ma non impossibile.

Il racconto della ragazza ospite di San Patrignano: «La droga non bastava mai. Non dormivo più e persi il lavoro. Dopo 22 mesi in comunità è ancora dura». 🔗 Leggi su Lastampa.it